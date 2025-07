Bambino di 4 anni morso da ragno violino, operato per necrosi

Cosa fare in caso di puntura

Un bambino di quattro anni residente a Caivano, comune dell’hinterland napoletano, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico all’ospedale Santobono dopo essere stato morso da un ragno violino. Il veleno dell’insetto ha provocato una necrosi alla coscia, ovvero una grave lesione dei tessuti che, se non trattata in tempo, avrebbe potuto avere conseguenze irreversibili.

Il piccolo era stato ricoverato nei primi giorni di luglio. A lanciare l’allarme sono stati i genitori, insospettiti da una macchia anomala sulla gamba del figlio: un’area gonfia e scurita che, in realtà, era il segnale di un’infezione in atto. La loro prontezza ha fatto la differenza. Portato al pronto soccorso, il bambino morso dal ragno violino ha ricevuto cure immediate che hanno evitato l’amputazione dell’arto e gli hanno salvato la vita.

Bambino morso da ragno violino, come sta adesso

I medici del nosocomio pediatrico hanno identificato subito la natura del problema e sono intervenuti con un’operazione chirurgica per rimuovere i tessuti compromessi. Il decorso post operatorio è stato breve e positivo. Il piccolo è stato dimesso ed è ora in buone condizioni.

Cosa fare in caso di puntura, i consigli di Matteo Bassetti

Perché il ragno violino può dare delle complicazioni di tipo infettivo? A spiegarlo in un video social è Matteo Bassetti: “In genere quando morde non succede granché ma in alcune situazioni particolari viene iniettato il veleno che forma una crosta sotto la quale possono proliferare i batteri. Il rischio è che questi batteri possano poi dare un’infezione grave, profonda, addirittura con delle forme di fascite, cioè quando i batteri proliferano in grande quantità”.

“Cosa fare? Bisogna pulire molto bene e monitorare la zona dove si è stati morsicati e solo in alcuni casi rivolgersi alle cure dei medici”, consiglia il direttore della Clinica di Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova. “Nessun panico”, rassicura suggerendo però di “gestire in maniera appropriata i morsi”.

