Bambino di un anno muore dopo aver mangiato un biscotto

Il piccolo è giunto in ospedale in arresto cardiocircolatorio.

Tragedia nelle scorse ore all’ospedale San Pio di Vasto, dove un bambino di appena un anno è deceduto nonostante i tentativi disperati di rianimazione messi in atto dal personale medico. Sul corpo del piccolo non sono stati rilevati segni di violenza.

L’episodio si è verificato nella giornata di domenica 10 agosto. Secondo le prime ricostruzioni, il bambino – figlio di una donna di origine romena – si era addormentato dopo aver mangiato, ma la madre lo ha notato in preda a conati di vomito e ha tentato di soccorrerlo.

Bambino muore dopo aver mangiato un biscotto, disposta l’autopsia

Immediatamente trasportato al pronto soccorso dove è giunto già in arresto cardiocircolatorio, il piccolo è stato intubato e sottoposto a tutte le manovre rianimatorie, ma non ce l’ha fatta. Poco prima del malore, avrebbe consumato anche un biscotto.

Gli inquirenti ipotizzano che la causa del decesso possa essere una polmonite ab ingestis, ossia un’infiammazione polmonare provocata dall’inalazione accidentale di cibo, liquidi o contenuto gastrico nelle vie respiratorie. L’autopsia, disposta dalla Procura di Vasto, sarà eseguita presso l’ospedale di Chieti, dove la salma è stata trasferita.

Cos’è la polmonite ab ingestis

Questa condizione medica si manifesta quando sostanze estranee penetrano nei polmoni, causando infiammazione, infezioni o ostruzioni delle vie aeree. I sintomi possono variare in base alla quantità di materiale inalato e allo stato di salute del paziente. Tra i segnali più frequenti figurano tosse persistente, talvolta accompagnata da espettorato, come tentativo dell’organismo di espellere le particelle inalate.

