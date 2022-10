Sotto osservazione per monitorare possibili danni cerebrali

1' DI LETTURA

Un bambino di 14 mesi, in overdose da hashish, è stato trasferito, con elisoccorso del 118, da Lampedusa all’ospedale Di Cristina a Palermo dove è stato ricoverato in Terapia intensiva per monitorare possibili danni cerebrali.

La procura per i minorenni, diretta da Claudia Caramanna, ha affidato il bambino – scrive Repubblica Palermo – al direttore sanitario del Di Cristina. Momentaneamente sospesa la potestà genitoriale.