Banca Sant’Angelo e Banca Agricola di Ragusa: più vicina la fusione

Il nuovo soggetto bancario unirà le risorse delle due storiche banche siciliane

PALERMO – Si avvia alla conclusione il processo di fusione tra Banca Popolare Sant’Angelo (BPSA) e Banca Agricola Popolare di Ragusa (BAPR). A Licata si è svolta l’Assemblea dei Soci di BPSA, con l’approvazione del progetto di fusione con 824 voti favorevoli (pari ad oltre il 20% dei soci con diritto di voto), nessun voto contrario e soli 10 astenuti.

“Abbiamo ricompattato la sociale- spiega il Presidente di BPSA, Avv. Gioacchino Amato – la quale ha votato quasi all’unanimità in favore della fusione con BAPR. la partecipazione senza precedenti all’assemblea di oggi testimonia la profonda e convinta adesione dei nostri soci al progetto BAPS, *la più grande banca della Sicilia. Da oggi guardiamo con serenità ed ottimismo al nostro futuro e ci impegneremo per contribuire a rafforzare la più grande banca siciliana”.

Il prossimo passaggio sarà il 21 e 22 settembre 2024 con l’Assemblea dei Soci della BAPR convocata per discutere e approvare la fusione per incorporazione di BPSA in BAPR, un passo strategico verso la creazione di Banca Agricola Popolare di Sicilia (BAPS). Il nuovo soggetto bancario unirà le risorse delle due storiche banche siciliane.