Banca Sella, problemi per i servizi online: sito e app in tilt

Le filiali seguiranno orario continuato e prolungato

PALERMO – “Sono ancora in corso rallentamenti nei pagamenti con le carte di debito e prepagate, nell’accesso e nell’utilizzo dei servizi online”. È l’avviso di Banca Sella ai suoi clienti che da quasi 72 ore non riescono a svolgere operazioni attraverso i portali telematici neanche a Palermo.

L’accesso ai conti dall’app di home banking e dal sito ufficiale risulta infatti bloccato o comunque rallentato quando funziona, le carte di credito sono inutilizzabili e il servizio clienti risulta irraggiungibile. Una situazione tutt’altro che piacevole per i clienti del colosso biellese, causata da “un problema tecnico interno, verificatosi dopo alcuni interventi di manutenzione periodica”, stando a quanto pubblicato su Twitter dall’account ‘X’ della stessa banca.

La comunicazione di Banca Sella

“In seguito agli interventi dei giorni scorsi, sono ancora in corso rallentamenti nei pagamenti con le carte di debito e prepagate e nell’accesso e nell’utilizzo dei servizi online, tra cui Internet Banking, Smart Business Sella e app”, si legge sul sito di Banca Sella. “Ci scusiamo per i disagi causati e ti confermiamo che sono in corso interventi e attività per ripristinare la corretta operatività quanto prima”. A chi ha bisogno urgente di accedere ai servizi resta comunque la possibilità di recarsi fisicamente in una delle filiali. Le succursali seguiranno infatti un orario continuato e prolungato nei giorni di apertura, “in attesa della completa risoluzione dei rallentamenti”. Sarà possibile effettuare in loco le operazioni di cassa e di pagamento (come bonifici, F24, bollettini, ecc.).