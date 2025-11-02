Bancarotta, prosciolto imprenditore di Barcellona Pozzo di Gotto

Durante le indagini fu sequestrato un immobile dal valore di 15 milioni di euro

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (MESSINA) – Tre imprenditori della provincia di Messina erano finiti al centro di un’inchiesta per bancarotta fraudolenta legata al fallimento di cinque società. Tra questi, Augusto Scozzafava, che però è stato prosciolto dal giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto. Gli altri due, Nunzio Scozzafava, considerato amministratore di fatto del gruppo, e il 61enne Carmelo Bellinvia, amministratore di diritto delle stesse imprese poi finite in dissesto, invece saranno processati.

Le aziende fallite

Scozzafava, secondo l’accusa avrebbe gestito le aziende insieme al padre Nunzio Scozzafava e a Carmelo Bellinvia, era coinvolto nell’indagine condotta dalla guardia di finanza nel settembre 2024 sul crac delle società Essequattro srl (Centro Convenienza), Industrie Domino srl, Pelka Distribuzione srl, Gds Group spa e Centro Servizi Sud srl. Le ipotesi investigative parlavano di un presunto dissesto dovuto alla dissipazione di somme per oltre 4,5 milioni di euro e di un piano volto a sottrarre il patrimonio finanziario e immobiliare delle imprese, stimato in 36 milioni di euro.

Nell’ambito del procedimento, era stato anche disposto il sequestro di un complesso immobiliare del valore di circa 15 milioni di euro.

La tesi difensiva

Tuttavia, nel corso dell’udienza preliminare, il GUP ha accolto le argomentazioni del difensore, avvocato Alessandro Cattafi, che è riuscito, con la collaborazione dell’avvocato Giuseppe Famà, a dimostrare l’assoluta infondatezza delle accuse e la totale estraneità di Augusto Scozzafava ai fatti contestati. È emerso infatti che l’imprenditore non rivestiva alcun ruolo gestionale, né di diritto né di fatto, nelle società dichiarate fallite.

L’avvocato Alessandro Cattafi

Con questa decisione, Scozzafava esce completamente dal procedimento penale.