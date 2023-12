Bancarotta, interdittiva per un imprenditore: aveva negozi a Palermo

Era titolare di punti vendita anche a Trapani, Caltanissetta e Catania

PALERMO – Il gip di Palermo ha notificato un’ordinanza di misura cautelare personale di carattere interdittivo per un imprenditore palermitano, titolare di negozi di abbigliamento fra Palermo, Trapani, Caltanissetta e Catania.

Le indagini della Guardia di Finanza

All’imprenditore è stato contestato il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Secondo le indagini della Guardia di Finanza, avrebbe sottratto rimanenze di magazzino per un valore di circa 170 mila euro e impedito la ricostruzione della situazione economica della ditta, occultando gran parte delle scritture contabili e fiscali obbligatorie.

Nel mese di maggio scorso, il tribunale di Palermo ha disposto per l’impresa l’avvio della procedura di liquidazione giudiziale sulla base di un conclamato stato d’insolvenza. Le attività svolte dai militari della compagnia di Partinico hanno permesso di evidenziare un’esposizione debitoria erariale di oltre 50.000 euro, accumulata in sole due annualità e ricostruita pur in assenza dei bilanci e della documentazione fiscale nascoste dall’imprenditore. L’autorità giudiziaria ha emesso nei confronti dell’imprenditore la misura cautelare personale che prevede, per l’indagato, l’interdizione, per la durata di dodici mesi, dalle attività.