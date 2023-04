Banche, Bapr approva bilancio 2022 e rinnova il Cda

Risultato netto 22,7 milioni: il più alto degli ultimi dieci anni

1' DI LETTURA

RAGUSA – L’assemblea straordinaria e ordinaria della Banca agricola popolare di Ragusa ha approvato il bilancio d’esercizio del 2022 che fatto registrare un risultato netto di 22,7 milioni di euro, il più alto degli ultimi dieci anni. Lo dice una nota della banca.

Registrata una crescita degli interessi netti del +14,7% rispetto al 2021, un incremento strutturale del margine primario (+10,9%), un costo del credito più che dimezzato rispetto al 2021 e una riduzione di 37,6 milioni di euro di deteriorati netti (-30,3%).

L’assemblea, a cui hanno preso parte quasi 3.000 soci, ha anche deliberato la distribuzione ai titolari di azioni ordinarie, a titolo di dividendi straordinari, di riserve disponibili per complessivi 10.000.000 euro con pagamento la cui esigibilità è differita alla data del 24 ottobre 2023, per stacco dividendo, e del 26 ottobre 2023, per valuta di pagamento.

Con questa erogazione straordinaria il monte dividendi complessivo arriva a 21,4 milioni di euro, il più alto della storia della Bapr (+ 8,5% rispetto al 2022).

L’assemblea, nella sua parte straordinaria, ha provveduto allo svincolo parziale della riserva statutaria per riclassificarla a riserva disponibile per complessivi 50.00.000 di euro.

Il consiglio di amministrazione ha successivamente eletto presidente Arturo Schininà, vicepresidente Antonella Leggio e amministratore delegato Saverio Continella.