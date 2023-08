AAA Cercasi: il Comune di Catania assume due dirigenti

I curricula potranno essere presentati per trenta giorni, a decorrere dal 10 agosto. Tra i requisiti, anche l'avere già lavorato per Palazzo degli elefanti.

CATANIA – Uno, sicuramente, serve per i servizi informativi del Comune di Catania. L’altro per qualcosa di attinente all’ingegneria e all’architettura. Tra i requisiti, c’è anche la possibilità di avere lavorato per il municipio etneo almeno per cinque anni. AAA Cercasi dirigenti per Palazzo degli elefanti. A questo scopo, il 10 agosto, è stato pubblicato un bando di assunzione: due incarichi a tempo pieno, anche se determinato, con scadenza triennale.

Nell’ormai cronica mancanza di personale che affligge gli uffici municipali, e che costringe i pochi dirigenti presenti a passare da un interim all’altro, si inserisce una decisione dell’allora commissario straordinario Federico Portoghese: a dicembre 2022, poco prima di essere rimosso dal suo incarico, Portoghese aveva previsto “il rinnovo di due incarichi dirigenziali per un triennio“. Considerando che gli ultimi (dodici in tutto) erano stati assunti nel 2019 e che due, in questi quattro anni, sono andati in pensione.

L’assunzione in un Comune in dissesto

Il 25 luglio 2023, riprendendo in mano la decisione di Portoghese, la giunta comunale presieduta dal sindaco Enrico Trantino decide di procedere. “I dirigenti a tempo determinato e indeterminato – si legge nella delibera firmata da primo cittadino e assessori – risultano attualmente insufficienti e oberati da innumerevoli e differenti tipologie di responsabilità e funzioni, con inevitabili refluenze sui risultati della performance individuale e organizzativa”. In altri termini: gli uffici non ce la fanno più.

Motivo per il quale arriva il bando agostano, aperto per trenta giorni, le cui assunzioni sono subordinate all’approvazione da parte della Cosfel del ministero dell’Interno, la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali chiamata a vigilare anche sulle spese delle amministrazioni in dissesto. Come Catania è, per l’appunto.

I requisiti della selezione

Oltre a tutti i requisiti minimi (maggiore età, cittadinanza italiana, assenza di condanne penali e via discorrendo), per il primo dei due dirigenti che il Comune vuole assumere servono una laurea in “Ingegneria, Architettura, Geologia, Scienze Agrarie o discipline attinenti alla tematica ambientale”, l’abilitazione professionale (se necessaria) e “documentata esperienza almeno quinquennale in funzioni dirigenziali acquisita in organismi ed enti pubblici o privati”. Vale anche lo stesso Comune di Catania.

In alternativa, vanno bene o una “particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e prostuniversitaria, e da pubblicazioni scientifiche”; oppure “esperienza nei settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato“.

Per l’altro incarico, sono validi tutti i requisiti precedenti con l’unica differenza della laurea richiesta: Informatica, Ingegneria Informatica, Ingegneria elettronica, dell’Automazione, della Sicurezza, delle Telecomunicazioni, Sicurezza informatica o Tecniche e metodi per la Società dell’informazione. Com’è chiaro, a Palazzo degli elefanti serve qualcuno che si occupi dell’infrastruttura digitale del Comune.

Alla fine, sceglierà il sindaco

Presentato il curriculm, si passerà alla fase dei colloqui. Al termine della quale, però, non sarà realizzata “una graduatoria vincolante“. Bensì “schede valutative e comparative“. Non ci sarà, insomma, un primo classificato a cui andrà l’incarico. Sarà poi il sindaco Enrico Trantino, “con proprio provvedimento, a individerà il soggetto cui conferire l’incarico tra quelli risultati idonei”. Postilla: “saranno valutate positivamente – si legge nel bando – anche eventuali esperienze e abilità professionali acquisite di carattere multidisciplinare”.