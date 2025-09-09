Il Tar aveva confermato la regolarità delle procedure

PALERMO – Ha riaperto il bar all’interno del Palazzo di giustizia di Palermo. La gestione è stata affidata alla ditta Giovanni Errante, nome del titolare di un centro servizi vicino agli uffici giudiziari. Errante sarà affiancato dalla moglie, Maria Elena Agola.

Il locale nell’ala nuova del palazzo è rimasto chiuso per anni. La vecchia società che lo gestiva, nel frattempo dichiarata estinta, è stata coinvolta in uno scandalo giudiziario. I titolari avevano sfruttato e sottopagato i lavoratori, costretti a restituire una parte dello stipendio dichiarato in busta paga.

Nell’estate del 2024 il Comune di Palermo ha pubblicato un avviso pubblico con il quale dava avvio alla procedura di locazione. C’era stato un ricorso della ditta esclusa per non aver presentato la domanda di partecipazione secondo le regole previste dall’avviso pubblico. Il Tar ha confermato la regolarità delle procedure. Oggi l’inagurazione.