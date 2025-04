Palermo, Dionisi: “Il Bari non è una squadra di secondo livello”

Il tecnico: "Momento decisivo per il nostro obiettivo. Dobbiamo dare continuità"

Venerdì 11 aprile il Palermo torna in campo allo stadio San Nicola per affrontare il Bari in uno scontro che mette in palio punti importanti in vista dei playoff. Il tecnico dei rosanero Alessio Dionisi è intervenuto in conferenza stampa dal centro sportivo di Torretta per presentare la gara.

“Il giorno dopo la partita con il Sassuolo chi non ha giocato si è allenato bene e questa è stata una bella risposta. Ieri (lunedì 8 aprile, ndr) abbiamo fatto un allenamento da 6 e questo non basta, dobbiamo fare un allenamento da 8 oggi anche se ieri i ragazzi erano stanchi. Prepareremo la gara in due giorni, è una partita bella da giocare. Veniamo da incontri fatti bene, non sono stati gli unici nell’ultimo periodo. Dobbiamo dimostrare di avere lo stesso atteggiamento. Con questo metti in campo le qualità che servono durante la partita. Dobbiamo mettere dentro consapevolezza e non presunzione”.

“Non ci possono essere rimpianti. Ad oggi siamo la somma e la media di tutto quello che abbiamo fatto – spiega Dionisi -. Sono convinto che abbiamo qualità importanti e il poco equilibrio esterno ha condizionato l’interno e questo non deve succedere. Dobbiamo essere più equilibrati di quello che c’è intorno a noi. A volte questa montagna russa non ci ha permesso di dare continuità. Penso alla partita contro lo Spezia dell’andata meritando di vincere, poi siamo andati un po’ sgonfi a Carrara. Non dobbiamo ripetere lo stesso errore. Siamo cresciuti e ne è valsa la pena, i risultati lo dicono”.

Sul prossimo avversario, poi, l’allenatore del Palermo ha aggiunto: “Giochiamo col Bari in casa loro e da gennaio non ha mai perso in casa. Ha perso veramente poco, è la terza difesa del campionato. Ha qualità individuali, nel Bari ci sono tanti giocatori che il campionato di Serie B l’hanno già vinto. Non affrontiamo una squadra di secondo livello, se la può giocare con noi come è stato all’andata vincendo per un episodio e sinceramente non meritando neanche tanto”.

Dionisi ha anche parlato della situazione infortunati e: “Nikolaou si sta riavvicinando ma non credo sarà disponibile per Bari. Lo stesso vale per Ceccaroni, ma non escludo che quest’ultimo possa essere disponibile. Abbiamo due allenamenti e faremo tutte le valutazione per non prendere rischi. Sapendo che di difensori di ruolo ce ne abbiamo pochi e avremo bisogno di entrambi, uno dei due potrebbe essere recuperabile”.

“La squadra, a livello psicologico, sta bene. Nel pre Salernitana e post Cremonese non è stato semplice, ma all’interno lo è stato e i ragazzi si sono allenati alla grande. Davanti ci sono squadre che hanno le qualità per batterci, se siamo meno efficaci col Sassuolo la partita finisce in un altro modo. Il Bari ha qualità, ha preso meno gol di noi, lo rispettiamo ma è un momento decisivo per il nostro obiettivo. Dobbiamo dare continuità di prestazione ma ancor prima di atteggiamento”, ha concluso il tecnico dei rosanero.