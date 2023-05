Due risultati utili su tre al ritorno per conquistare il salto di categoria

PALERMO – Buon risultato per il Palermo Primavera nel match d’andata delle finali play-off del campionato Primavera 3.

Nel primo round per la promozione la compagine di Di Benedetto ha pareggiato 1-1 in casa del Bari, mettendosi in condizione di poter conquistare il salto in Primavera 2 con due risultati utili su tre. La gara di ritorno che deciderà le sorti dei giovani rosanero si giocherà sabato 20 maggio al “Pasqualino” di Carini.