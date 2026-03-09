Bartolozzi: “Votate Sì e ci togliamo di mezzo la magistratura”

Le dichiarazioni e la precisazione della capo di gabinetto del ministro Nordio

ROMA – “Votate Sì e ci togliamo di mezzo la magistratura, che è pilot…sono plotoni di esecuzione. Plotoni di esecuzione”. Così il capo di gabinetto del ministero della Giustizia, Giusi Bartolozzi, nel suo intervento durante una trasmissione di sabato scorso all’emittente siciliana Telecolor, al Punto condotto da Luca Ciliberti.

Bartolozzi: “Votate Sì e…”

La frase è arrivata al termine di un botta e risposta con la senatrice Ilaria Cucchi. Quest’ultima aveva chiesto alla capo di gabinetto perché il governo “ha tutto questo interesse per il processo penale”, quanto le maggiori criticità sono nel civile.

“Il penale uccide le persone, rovina la reputazione, uccide le famiglie – ha risposto Bartolozzi – poi può essere che dopo 15 anni una parte si sente dire che il fatto non sussiste. Ma nel frattempo il penale tocca la vita delle persone”. Poi la discussione è andata avanti e la Bartolozzi ha aggiunto la frase sulla magistratura.

La precisazione

“Ho partecipato a un’ora e mezza di trasmissione – ha precisato Bartilozzi – e fin dall’inizio ho precisato che la riforma è fatta in favore della magistratura per recuperare la credibilità, che purtroppo ormai è persa. Nel corso del dibattito tv ho più volte precisato che la gran parte dei magistrati sono eccellenti professionisti, che lavorano nel silenzio della aule e che non cercano ribalte. Solo una piccola parte, purtroppo quella correntizzata – ha concluso – governa però il sistema”.