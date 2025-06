Basket, Trapani si arrende a Brescia: terzo ko, sfuma il sogno scudetto

La Germani vince anche gara 3, 92-86 il risultato

BRESCIA – Finisce a Brescia il sogno scudetto della Trapani Shark. Terza sconfitta consecutiva contro la Germani Brescia e addio finale. Vanno avanti i lombardi di Peppe Poeta, che nella prima partita casalinga del duello chiudono meritatamente la serie sul 3-0 e sognano il tricolore.

Trapani Shark, il sogno si ferma

Finisce 92-86 ma Trapani, al di là del rammarico per non essere mai stata nella serie, esce a testa alta: da neopromossa conclude il campionato tra le prime 4 in Italia. I ragazzi di Repesa hanno avuto il merito di avere risvegliato l’entusiasmo di un tempo in una delle città siciliane più legate al basket.

Buon avvio granata

Nel primo quarto sembra un match diverso dai primi due giocati al PalaShark. I granata chiudono avanti di sette punti (23-30), mostrando una buona intensità di gioco e una reattività quasi mai palesate nelle prime due gare.

Seconda frazione, primi problemi

Nel secondo quarto i padroni di casa riprendono le redini del match. La Shark si inceppa e non segna più, se non dalla lunetta. Nei secondi dieci minuti gli uomini di Repesa mettono a segno appena 12 punti, mentre dall’altro lato i padroni di casa macinano gioco e canestri.

L’equilibrio del terzo quarto

La terza frazione è la più equilibrata. Trapani inizia a caricarsi di falli trova in Rossato l’uomo che la tiene a galla. La schiacciata di Bilan e la micidiale serie dalla lunetta di Brescia consentono agli uomini di Poeta di chiudere ancora avanti: un 71-69 che pesa come un macigno nella mente di Trapani.

Finale amaro nella bolgia bresciana

Il finale è punto a punto, in un PalaLeonessa che è una bolgia. Gentile, poco utilizzato in questa serie, piazza la bomba del pareggio a quota 75 e Galloway porta i granata avanti. A questo punto Bilan da sotto e una tripla del devastante Della Valle danno la spinta a Brescia. Robinson da 3 dà ancora una speranza ai granata ma una penetrazione di Rivers e due liberi di Ndour portano Brescia sull’86-84.

Qui si spegne la luce granata. Brescia è avanti 88-86 quando Horton ha in mano i liberi del pareggio: sbaglia il primo e sbaglia volutamente il secondo per cercare di prendere il rimbalzo, ma la palla non tocca neanche il ferro e a norma di regolamento è rimessa per Brescia. Dall’altra parte altri due liberi per i padroni di casa che possono festeggiare la finale.

