Basket, Trapani Shark crolla contro Sassari: siciliani battuti 102-78

Antonini: "Sta andando in onda la partita della vergogna"

Una Trapani Shark falcidiata dall’influenza e stremata dal lungo viaggio in Turchia, nulla può contro il Banco di Sardegna Sassari che vince con merito 102-78. Partita mai in discussione con Trapani costretta a subire avversari molto più freschi fisicamente. Nella terza frazione i granata raggiungono con uno sprazzo di orgoglio il -13 ma Sassari è brava a prendere nuovamente il largo e a portarsi un congruo vantaggio fino alla fine.

Nel corso del match, è arrivato un messaggio da parte di Valerio Antoni tramite il proprio profilo su “X”: “Sta andando in onda la partita della vergogna. Complimenti a chi lo ha permesso. A chi ha autorizzato questa finzione. Lo Sport non è questo. Se domani (lunedì 22 dicembre, ndr) va come deve andare…”.