Basket, prima vittoria in Serie A1 per Trapani Shark: Treviso ko

Settore ospiti pieno al Palaverde

È la serata delle prime volte per Trapani Shark: prima vittoria in Serie A dopo 33 anni, prima volta che si espugna il Palaverde e prime 100 presenze in LBA per Alibegovic. Una giornata indimenticabile.

La squadra granata batte Treviso 87-71 con una prova di grande autorevolezza. Concentrazione massima fin dal primo minuto, con i siciliani che riescono a chiudere la frazione in vantaggio nonostante un Palaverde gremito in ogni ordine di posto.

Nel secondo quarto reazione imperiosa di Treviso che si porta in vantaggio, ma nel terzo quarto Trapani scava il solco grazie ad un meraviglioso gioco corale. Nell’ultimo quarto Robinson e compagni gestiscono il risultato e una città intera può festeggiare una vittoria storica. Nota speciale per il pubblico di fede granata che ha partecipato con 350 persone accorse in massa a Treviso, capaci di riempire l’intero settore ospiti.