Basket, arriva la seconda sconfitta in stagione per Trapani: passa Cividale

Primo ko esterno in stagione per i granata

Comincia la fase a orologio nel campionato nazionale di basket di Serie A2 maschile. La capolista del girone verde Trapani Shark interrompe la serie di vittorie consecutive sul parquet della UEB Gesteco Cividale, che vince con il risultato finale di 73-68.

Nel primo impegno in stagione contro una squadra del girone rosso, i granata si arrendono alla compagine friulana (prima sconfitta in trasferta per gli Squali) che ottiene i due punti nel match contro la corazzata siciliana. Decisivo il quarto parziale dell’incontro, con i padroni di casa che schiacciano il piede sull’acceleratore e prima allungano su Trapani per poi concludere il match con la vittoria.

Coach Daniele Parente, allenatore di Trapani Shark, a fine gara commenta così la gara: “Complimenti a Cividale, allo staff, alla squadra e all’ambiente. Hanno meritato la vittoria, avevano un livello di energia superiore. Abbiamo commesso troppi errori, poca disciplina sia in attacco che in difesa nei momenti chiave. Se associ questo alle pessime percentuali di tiro, la sconfitta è la naturale conclusione”.