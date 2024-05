Basket, Trapani porta la serie sul 2-0: a Piacenza il match point in gara 3

Coach Diana: "Abbiamo vinto grazie alla difesa". I granata puntano alla semifinale

TRAPANI – Forte dell’uno a zero nella serie, Trapani Shark si presenta ai nastri di partenza con l’obbiettivo di portarsi sul doppio vantaggio e davanti al pubblico di casa riesce nell’intento. Gara 2 dei quarti di finale dei playoff di Serie A2 maschile di basket se la aggiudica il club granata contro l’Assigeco Piacenza. Adesso i siciliani hanno a disposizione il match point in gara 3 per puntare alla semifinale.

Partenza sprint per la squadra ospite che sin da subito prova a imporre il proprio gioco e si porta alla fine del primo quarto sul 14-17. Nel secondo parziale Trapani prova a reagire ma il risultato dopo dieci minuti vede ancora in vantaggio Piacenza. Nel penultimo tempo la squadra di coach Diana si infrange contro gli emiliani (20-6 il parziale) e nell’ultimo periodo gestisce il risultato. Termina 69-61 per i granata al “PalaShark” che vincono in rimonta e si proiettano alla gara a Piacenza.

Coach Andrea Diana, di Trapani Shark, commenta così l’incontro dopo la sirena finale: “Siamo 2-0 e dobbiamo essere contenti di questo perché i playoff sono così. Andremo a Piacenza per chiudere la serie consapevoli che non sarà facile. Nella prima metà gara abbiamo avuto poca fluidità e ci siamo fatti prendere dall’ansia di voler ricucire il break immediatamente. In attacco le percentuali non ci hanno aiutato ma oggi abbiamo vinto grazie alla difesa”.

“Guardiamo il bicchiere mezzo pieno e proiettiamoci a Gara 3. Nel terzo quarto abbiamo aumentato la pressione difensiva e questo ci ha permesso di finire in crescita. Sappiamo che ancora dobbiamo migliorare e lavoreremo su ogni dettaglio in vista del prossimo match”, ha concluso l’allenatore granata.