Basket, il derby di Sicilia in Serie A2 va al Trapani: Agrigento ko

I granata arrivano a diciassette vittorie su diciotto gare giocate

AGRIGENTO – Trapani Shark non ha deluso le aspettative e si aggiudica il derby siciliano contro la Fortitudo Agrigento per 76-98 nel campionato di Serie A2 di basket maschile. I granata portano a casa la diciassettesima vittoria su diciotto partite di campionato.

La squadra di coach Parente martella dall’inizio alla fine con un ritmo elevato e la Fortitudo più volte prova a rimontare una partita che non ha mai avuto dubbi sull’andamento. Trapani gioca un altro campionato e Notae, Mobio e Marini trascinano la squadra punto su punto. Ogni palla recuperata e conquistata da Agrigento veniva replicata con una tripla avversaria. Solamente Pugliatti non è andato a segno, Imbró serve 5 dei 14 assist per i compagni ed i granata ottengono ben 36 rimbalzi e di questi 10 ottenuti da Horton. La squadra del neo coach biancoazzurro Marco Calvani risponde con Sperduto, top scorer del match con 21 punti e Meluzzi e Cohill con 15 ma non bastano ad avvicinare il distacco da Trapani.

Al Palamoncada di Agrigento c’erano circa 300 tifosi trapanesi che hanno incitato la squadra dall’inizio alla fine. Il clima di derby è stato vissuto con sportività e tanto sostegno nei confronti delle due squadre. Trapani con questa vittoria mantiene la vetta della classifica del girone verde con 34 punti, Agrigento invece è decimo in classifica con 10 lunghezze.