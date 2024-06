Basket, Trapani si aggiudica gara 1 in finale playoff contro Bologna

Vittoria nel segno di JD Notae, che termina il match con 39 punti a referto

L’ultimo atto che mette in palio la promozione in massima serie. Al PalaShark è andata in scena gara 1 della finale playoff di Serie A2 maschile di basket: sul parquet dei siciliani Trapani e Bologna hanno dato spettacolo a suon di canestri e belle giocate, ma alla fine a spuntarla sono stati proprio i padroni di casa, adesso in vantaggio nella serie.

Partita gestita al meglio dai granata, subito in vantaggio già dalla fine del primo quarto (18-12). Il vantaggio viene mantenuto anche nel secondo parziale e si va all’intervallo lungo sul 42-31. Al rientro Bologna prova a dare una scossa al match (62-54 dopo il terzo quarto), ma Trapani regge e si difende bene sulle azioni offensive avversarie, vincendo così l’incontro con il finale di 85-73. Mattatore del match è sicuramente JD Notae: 39 punti a referto, con 3 rimbalzi e 3 assist e una partita da MVP.

Coach Andrea Diana di Trapani Shark commenta così a fine gara: “Prima di iniziare voglio fare un grandissimo in bocca al lupo a Pietro Aradori per un pronto recupero. Siamo partiti forte, come piace a me, e abbiamo dato un’impronta precisa in termini di fisicità e durezza. Ci sono tante cose da aggiustare perché la Fortitudo è una squadra forte che riesce sempre a punire ogni distrazione”.

“Abbiamo abbiamo avuto molti alti e bassi ma, alla fine, siamo sempre stati in controllo della gara e la vittoria è meritata. In Gara 2 si riparte 0-0 e dobbiamo averlo chiaro. Notae oggi è entrato in “the zone”, in quello stato di trance agonistica che ti fa riuscire tutto semplice. Lui è stato il protagonista ma la serie è lunga e tutti troveranno il loro momento. Bologna porterà delle contromisure e noi dovremo essere pronti”, ha concluso il tecnico.