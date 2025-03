Basket, Trapani Shark vince contro Varese all’overtime

Quarto posto in classifica a -2 dalla vetta

Trapani Shark vince 106-93 dopo un tempo supplementare contro un’eccellente Varese nel match valido per la ventesima giornata del campionato di Serie A1 di basket. La partita inizia con un Pala Shark stranamente silenzioso e i padroni di casa sembrano subirlo.

Varese comincia a bombardare da oltre l’arco in maniera incredibile e raggiunge anche il +16. Varese ha la partita in mano ma a quel punto Hands, il migliore fino a quel momento litiga senza motivo con Alibegovic e la terna sanziona una doppia espulsione che cambia l’inerzia del match. Pian piano Trapani rientra e alla fine mette le mani sul match.

Altro colpo di scena: a 3’’ dalla fine Robinson si fa sanzionare ingenuamente un tecnico che permette a Varese di raggiungere in extremis il supplementare. Varese termina però le energie e Trapani alla fine conquista una sofferta ma importantissima vittoria. Il successo vale il quarto posto in classifica a soli due punti dalla vetta occupata, in coabitazione, da Brescia, Trento e Virtus Bologna con 30 lunghezze.