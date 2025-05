Basket, Trapani va sul 2-0 contro Reggio Emilia: semifinale ad un passo

Alibegovic e Note (nella foto) sugli scudi

TRAPANI – Trapani Shark vince anche gara 2 contro la Pallacanestro Reggiana e ora guarda alla trasferta emiliana per chiudere la serie e accedere alle semifinale della Lba. Al Palashark finisce 102-88.

Ancora una volta l’avvio granata è contratto. Gli uomini di Repesa subiscono l’impatto di Reggio Emilia con la gara. Nella seconda frazione Trapani inizia la rimonta ma è nel terzo quarto che arriva la svolta del match: i padroni di casa piazzano un parziale di 22-4 che di fatto decide il match.

Alibegovic e Notae, rispettivamente con 20 e 16 punti, tra i granata più in vista. Nel dopogara Repesa avrà parole d’elogio anche per Rossato: “Un ragazzo molto affidabile che dà il 100% in ogni partita, oggi ha fatto un lavoro straordinario”. Giovedì gara 3 a Reggio Emilia.