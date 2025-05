Bayesian, dopo la morte del sub stop alle operazioni di recupero

L'area è stata posta sotto sequestro. Indagini per ricostruire l'accaduto

PORTICELLO (PALERMO) – Si fermano le operazioni di recupero del Bayesian, il veliero colato a picco lo scorso 19 agosto a Porticello, non molto distante da Palermo. Lo stop arriva dopo la morte del sub 39enne Robcornelis Maria Huijben Uiben.

A disporre lo stop alle operazioni la Procura di Termini Imerese. Questo per permettere le indagini, condotte dalla capitaneria di porto e coordinate dal Pm Raffaele Cammarano, su quanto accaduto nella giornata di ieri.

Intanto il corpo del sub è stato portato all’istituto di medicina legale del Policlinico di Palermo. Nelle prossime ore la procura potrebbe disporre l’autopsia per accertare le cause del decesso.

Le indagini

I rilievi sul luogo della tragedia potrebbero essere affidati ai sub della polizia o della guardia di finanza, che si sono immersi per eseguire le operazioni fatte prima dell’inizio del lavoro nei fondali, o ai sommozzatori della Marina che, dopo il naufragio, hanno preso dal relitto la strumentazione di bordo (come gli hard disk che dovrebbero contenere video e audio della notte in cui il Bayesian si è inabissato).

Robcornelis Maria Huijben Uiben, assieme ad altri operai stavano lavorando sul boma, la trave orizzontale incernierata all’albero che sostiene e tiene tesa la base della randa. ll boma, ma ancora è tutto da accertare, potrebbe aver fatto da leva e del materiale, forse un pezzo di metallo, avrebbe colpito la vittima.

Le vittime del naufragio

Nel naufragio del Bayesian morirono il magnate e proprietario Mike Lynch, la figlia Hannah, Jonathan Bloomer (presidente di Morgan Stanley International) e la moglie Judy, i coniugi Chris e Neda Morvillo e il cuoco di bordo Recaldo Thomas, a loro adesso, purtroppo, si aggiunge anche il sub.

Cisl: “Sconvolti per l’ennesima vittima sul lavoro”

“Siamo sconvolti per l’ennesima vita persa durante lo svolgimento del proprio dovere. Ai familiari e ai colleghi del sub morto ieri pomeriggio durante le operazioni di recupero del Bayesian a Porticello, va tutta il nostro sostegno e la nostra solidarietà”. Lo afferma la segretaria generale Cisl Palermo Trapani Federica Badami.

“Gli inquirenti faranno chiarezza su quella che sembra una terribile tragedia avvenuta nelle nostre acque, non conosciamo i dettagli, noi terremo sempre alta l’attenzione su un fenomeno che è ormai una strage quotidiana che deve essere fermata subito”, conclude Badami.