Bayesian, il rapporto choc di Londra: “Vulnerabile ai venti estremi”

L'inchiesta tecnica parallela in Regno Unito punta il dito contro possibili difetti di progettazione

LONDRA – Sarebbe stato un problema di “vulnerabilità ai venti estremi” a determinare l’estate scorsa l’affondamento dello yacht di lusso Bayesian: colato picco al largo della Sicilia in un disastro che ha provocato la morte del suo proprietario, il miliardario britannico 59enne Mick Lynch, magnate delle tecnologie informatiche in rapporti d’affari con vari servizi segreti come quello britannico o israeliano, di 5 degli ospiti presenti a bordo e di uno dei componenti dell’equipaggio.

A sostenerlo è un rapporto pubblicato nel Regno Unito sulla base di un’inchiesta tecnica – parallela e separata rispetto all’indagine giudiziaria delle autorità italiane – affidata all’UK’s Marine Accident Investigation Branch (Maib).

Rapporto che di fatto punta il dito contro possibili difetti di progettazione del super yacht, realizzato in Italia. Stando a questa ricostruzione, il Bayesian, – affondato mentre era ormeggiato al largo di Porticello la notte del 19 agosto – non avrebbe resistito alle raffiche, stimate a quasi 130 chilometri all’ora, che risultano averlo colpito con un angolo di 90 gradi provocando il rovesciamento di oggetti e suppellettili e una perdita di stabilità, oltre alla caduta delle 22 persone che in totale erano a bordo. Esclusa invece qualunque indicazione concreta a sostegno della tesi di un’inondazione d’acqua a bordo: ipotizzata inizialmente come potenziale conseguenza di portelloni lasciati aperti per errore dall’equipaggio. Andrew Moll, capo ispettore del Maib, ha parlato di “vulnerabilità del natante al vento”, sfociata in un’inclinazione di 70 gradi “irrecuperabile”.

Una vulnerabilità inopinata per un maxi yacht di quelle dimensioni e di quel valore, secondo la Bbc; e di cui il proprietario sarebbe stato ignaro poiché non richiamata fra le informazioni sulla stabilità dell’imbarcazione nel libro di bordo.