Bayesian, il video del marinaio prima della tragedia: si vedono i fulmini

La sera della tragedia si trovava in plancia e vide il maltempo arrivare

PORTICELLO (PALERMO) – Un filmato registrato a bordo del Bayesian, il veliero di lusso colato a picco il 19 agosto scorso nel mare di Porticello, nel Palermitano, mostra il mare in tempesta e i lampi ben visibili poco prima che lo yacht colasse a picco. A girarlo è stato Matthew Griffiths, parte dello staff del veliero, che sul profilo Instagram aveva condiviso il video in cui mostrava la tempesta che di lì a poco avrebbe provocato l’incidente.

Il filmato, pubblicato nella notte del 19 agosto, è stato accompagnato un brano degli AC/DC, Thunderstuck.

Il marinaio, che poco prima dell’affondamento dello yacht era di guardia in plancia, è indagato per omicidio colposo e naufragio colposo insieme al comandante James Cutfield e all’ufficiale di macchina Tim Parker Eaton.

“Siamo stati sbalzati in acqua – avrebbe raccontato il marinaio ai pm -, poi siamo riusciti a risalire”. L’uomo non ha invece fornito informazioni su portelloni dello yacht, che non sarebbero stati di sua competenza.

Nel naufragio sono morte 7 persone, tra cui il proprietario dello yacht, il magnate inglese Mike Lynch. Insieme a lui è deceduta la figlia 18enne, mentre la moglie è sopravvissuta. La donna ha raccontato che il tutto è accaduto in pochi istanti, quando il cielo è diventato nero dando il via all’improvvisa tempesta.