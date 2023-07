Bellolampo, Lagalla firma l’ordinanza: ok all’utilizzo dell’ex area Unieco

“In questo modo si scongiura un'emergenza rifiuti in città con conseguente rischio per la salute“

PALERMO – Lo scorso martedì per la città di Palermo è stata una giornata difficile a causa di numerosi incendi che sono divampati, tra questo uno a Bellolampo, con conseguenti difficoltà nella raccolta della spazzatura.

La Rap, l’azienda municipalizzata che si occupa dello smaltimento dei rifiuti, aveva chiesto l’ordinanza per abbancare i rifiuti nella discarica di Bellolampo all’interno dell’ex area Unieco, ordinanza che ha firmato il sindaco Lagalla.

“Come annunciato ieri e dopo aver ricevuto nel corso della giornata odierna tutti i pareri positivi da parte degli organi competenti, oggi – spiga il primo cittadino – ho firmato l’ordinanza che permetterà di abbancare i rifiuti nella discarica di Bellolampo all’interno dell’area ex Unieco“.

“Un provvedimento, frutto anche del lavoro dell’assessore all’Ambiente Andrea Mineo e dei suoi uffici che ringrazio, che si rende necessario vista l’impossibilità dei mezzi di raccolta di raggiungere in questo momento la terza vasca, a causa delle combustioni ancora da tenere sotto controllo in quarta vasca, nonostante non ci siano più stati focolai o principi di incendio in quarta vasca“.

“Inoltre, l’ordinanza scongiura un’emergenza rifiuti in città con conseguente rischio per la salute pubblica. L’ordinanza è valida per un periodo non superiore ai 15 giorni e l’obiettivo, in questi giorni, è di proseguire, come del resto già si sta facendo senza sosta grazie al lavoro delle squadre Rap con il coordinamento dei vigili del fuoco, con le operazioni di spegnimento delle combustioni in quarta vasca, in modo da dare ai compattatori nel più breve tempo possibile la possibilità di raggiungere la terza vasca”.