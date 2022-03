Bellolampo, Randazzo (M5s): i ritardi della Regione penalizzano Palermo

Il caso sollevato dal consigliere comunale pentastellato

PALERMO – “Ancora una volta l’ammanco di programmazione politica da parte del governo Musumeci penalizza nettamente i cittadini palermitani. Il riferimento è ai ritardi nella realizzazione della VII vasca di Bellolampo che esula da ogni responsabilità la partecipata Rap. A causa di questo mancato avvio e in attesa della prossima fruibilità delle III bis e VII stimate per i prossimi sei mesi, i palermitani rischiano, di fatto, di pagare un aumento dei costi di bolletta non dovuti di circa 6 milioni di euro nei prossimi 6 mesi”.

Lo afferma Antonino Randazzo, consigliere del gruppo M5S a Palazzo delle Aquile. “Per questo – aggiunge – chiedo un immediato intervento dell’amministrazione comunale proprio a difesa dei cittadini, valutando anche azioni legali, considerando che il Movimento 5 Stelle appoggerà pubblicamente ogni iniziativa in materia”.