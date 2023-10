Belmonte Mezzagno: “Strade chiuse al traffico e paese sotto sequestro”

Lo sfogo del sindaco

BELMONTE MEZZAGNO (PALERMO) – “Le strade provinciali chiuse al traffico e Belmonte Mezzagno sotto sequestro”. Lo dice il sindaco Maurizio Milone che stigmatizza la decisione della Città metropolitana di Palermo: “I cittadini sono in ostaggio. Tutte le provinciali (la 37, 38 e 126), che servono per raggiungere Belmonte Mezzagno sono oggetto di provvedimenti di chiusura al transito. Oltre ai disagi e alla rabbia dei cittadini, questo ha generato incalcolabili danni economici e sociali alla comunità”.

Le strade chiuse

La frana verificatasi, nella notte dell’1 novembre 2021 sulla provinciale 37, tra Gibilrossa e Ciaculli, danneggiando la struttura portante della galleria artificiale, ha isolato Gibilrossa e Belmonte Mezzagno da Palermo, stante che la sp 126 (Belmonte Mezzagno-Misilmer) è chiusa e che il tratto della sp 38 (Santa Cristina Gela-Piana degli Albanesi) è bloccato dal febbraio 2022. “Come se non bastasse, il direttore dell’area tecnica della Città metropolitana, Dorotea Martino, ha autorizzato la chiusura al traffico della sp 38, per consentire la realizzazione del 28/mo Autoslalom Città di Misilmeri, in programma domani in località Piano Stoppa – dice il sindaco – Ora basta. La Città metropolitana non può continuare a tenere in ostaggio i cittadini”.