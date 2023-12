Antico Molino Piraino riapre dopo 50 anni: “Riscopriamo sapori genuini”

Il titolare è Andrea Cavallotti

BELMONTE MEZZAGNO (PALERMO) – Riportare la tradizione al giorno d’oggi, facendo riscoprire la genuinità dei prodotti. È per questo che a Belmonte Mezzagno, in provincia di Palermo, Andrea Cavallotti ha deciso di aprire l’Antico Molino Piraino, un mulino a pietra che produce farine di qualità da grani antichi e ceci.

Anzi, riaprire. Il primo a fondare l’attività è stato il suo bisnonno, Andrea Piraino: “E in realtà – ci racconta Cavallotti – era stata addirittura sua madre a comprarlo a Firenze”. Si parla di più di un secolo fa: “Il mulino è stato portato a Belmonte Mezzagno nel 1922, è stato aperto nel 1928 ed è rimasto funzionante fino agli anni ’60, quando è stato chiuso per l’arrivo di altri ‘concorrenti’ più industrializzati”.

“Mi sono riappropriato della tradizione”

Gestire un mulino a pietra è diventato sempre più complicato: e allora perché riaprirlo? “Premetto che io sono cresciuto ascoltando queste leggende sul mulino – dice Cavallotti – poi avevo voglia di mettermi in proprio e rimettere le radici nel posto in cui è cresciuta la mia famiglia. Mi sono riappropriato della tradizione”.

“Facciamo riscoprire i sapori genuini”

“Ora l’obiettivo sarà quello di portare la tradizione antica al giorno d’oggi – spiega il nuovo proprietario del mulino – facendo riscoprire alle persone i sapori genuini di una volta, grazie alle farine di qualità da grani antichi e ceci”.

Per i primi ‘assaggi’ dei prodotti si potrà andare all’inaugurazione del mulino a Belmonte Mezzagno – la sede è in via Alberto Sordi (ex via Caffè) 18/20 – sabato 16 dicembre alle ore 19. Sarà anche un’occasione per conoscere storia e filosofia dell’Antico Molino Piraino.