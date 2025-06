Belpasso, al via il torneo di basket “Amerigo 2025”

Al parco urbano "Peppino Impastato"

CATANIA – Promuovere lo sport, il territorio, creare un senso di comunità e offrire un’opportunità di svago e socializzazione. Questi i presupposti di Amerigo 2025, che ritorna al Parco Urbano “Peppino Impastato” di Belpasso per la 7° edizione-evento del torneo di basket.

Patrocinato dal Comune di Belpasso, con la collaborazione di Verde Basico, dal 21 al 22 giugno, il basket “a cielo aperto” sarà il (solito) straordinario viatico di socializzazione e integrazione che supera e combatte barriere culturali e sociali.

Tornei 3V3 suddivisi per categorie Senior Pro e Amatoriali, Under 18, 16, 14 ed esordienti. Il torneo PRO è ufficialmente affiliato alla Federazione Italiana Pallacanestro e inserito nel circuito nazionale 3×3 Italia (categoria Classic). Ogni partita giocata darà punteggi validi per il ranking nazionale!

Tre Contest : Half Court, Dunk Contest e Gara tiro da tre.

Per i vincitori delle varie categorie un ricco montepremi, non solo in denaro, messo in palio grazie alla partecipazione di sponsor e imprenditori locali a dimostrazione del forte legame che Amerigo vuole mantenere con il territorio. Il trofeo in pietra lavica di un’azienda belpassese ne è una ulteriore conferma, come tributo alla tradizione scultorea di Belpasso, “città delle cento sculture”.

Tra le priorità per gli organizzatori dell’evento c’è sicuramente il benessere dei partecipanti. Per loro infatti è messa a disposizione gratuita un’equipe di fisioterapisti, osteopati e nutrizionisti.

Ma il basket sarà solo la “scintilla”. Il fuoco, quello della passione e della creatività giovanile, brillerà al pari del gioco dell’iconica palla a spicchi.

Energia, ritmo e creatività, la due giorni al Parco Urbano, infatti, si accenderà con un mix di musica live, DJ set, freestyle e rap contest. Verranno coinvolti artisti, professionisti e designer talentuosi per vere iniziative emplener.

Diversi speaker d’eccezione si alterneranno tra sabato e domenica per le interviste a bordo campo e non solo: Naomi Moschitta, volto “sicilianissimo” di Sport Italia e Elena Nicolosi, professionista nel mondo della comunicazione. Attesissimo, dopo il successo della scorsa edizione, Enrico Ferix il rapper di Battipaglia che infiammerà l’atmosfera con la sua energia favorendo le esibizioni libere degli appassionati di hip pop, rep, freestyle.

Stand, food e drink saranno la “ciliegina” di Amerigo 2025 dando all’evento quel senso di appartenenza e tradizione, anche culinaria, che piace a tutti!

Da Copernico a Einstein, da Leonardo a Basquiat, i più grandi visionari hanno tradito le tradizioni per rivelare verità più profonde. Amerigo abbraccia questa filosofia, portando il basket e l’esperienza umana in territori mai esplorati. L’intento di Amerigo, dunque, è quello di creare un’atmosfera immersiva con attività che vanno oltre il basket e che possano includere tutti, giovani, meno giovani e famiglie!

Per questo motivo l’ingresso è libero , solo ai tornei vi si partecipa previa iscrizione (per iscrizioni scrivere a questa mail: amerigobasket.com. Chi si iscrive alla categoria PRO entro il 10 giugno riceverà una canotta in cotone organico con personalizzazione del nome. Le iscrizioni per tutte le categorie si chiuderanno il 14 giugno, con una tolleranza massima di 1-2 giorni. Per approfondimenti sulle regole di gioco, sui premi e sull’evento clicca qui: https://www.amerigobasket.com/.

“Noi siamo AMERIGO – dichiarano i sette organizzatori, giovani giocatori e appassionati di basket – la nostra missione è quella di creare la community più grande del basketball amatoriale in Sicilia e diventare un punto di riferimento per giovani a cui dedicare iniziative sportive innovative. Vogliamo che Amerigo non sia solo competizione, ma una vera dichiarazione di intenti”.

Partendo dal basket e dal modo con cui vengono regolati i tornei, il messaggio, seppur implicito, è chiarissimo: tradire la tradizione non significa rinnegarla, ma trasformarla in qualcosa di più grande. La suora scelta come simbolo del merchandising di Amerigo ne è la prova: essa non rappresenta solo fede o tradizione: rappresenta l’idea di confini che, per evolvere, devono essere trasgrediti.

L’invito è “spedito”, manca poco. “Gioca, sogna, conquista. Amerigo 2025 ti aspetta per vivere un’esperienza unica, dove il basket non ha limiti e le possibilità sono infinite”.