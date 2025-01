I mezzi sono andati distrutti

BELPASSO (CATANIA) – L’incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di ieri a Belpasso. All’altezza dell’incrocio tra le vie XIV Traversa e II Retta Ponente si sono scontrate una Fiat Bravo e Renault Captur. Un impatto che ha provocato il ferimento dei conducenti dei due mezzi.

Portati in ospedale, le loro condizioni non sarebbero gravi. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della locale polizia municipale. I due mezzi sono andati distrutti.