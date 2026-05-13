 Hantavirus, negativi i test analizzati a Milano e allo Spallanzani
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Hantavirus, negativi i test analizzati a Milano e allo Spallanzani

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ROMA (ITALPRESS) – Il Ministero della Salute informa che gli accertamenti virologici eseguiti ieri a Milano sul turista britannico rintracciato e posto in quarantena perchè si trovava a bordo del volo Sant’Elena-Johannesburg hanno dato esito negativo. Così come negativo è il test dell’accompagnatore che viaggiava con lui in Italia.

Sono altresì negativi i test effettuati sul giovane calabrese che si trova in isolamento fiduciario e sulla turista che è stata ricoverata a Messina per polmonite e che proviene da una zona endemica dell’Argentina. I campioni di entrambi sono stati analizzati allo Spallanzani di Roma.

Il Ministero ricorda che il rischio connesso al virus resta molto basso in Europa e, dunque, anche in Italia.

-foto Ipa Agency-

(ITALPRESS).

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