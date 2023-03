Savarino (Fdi): “Semplificare il sistema di valorizzazione”

Presentato il ddl.

PALERMO – I parlamentari regionali di Fdi, prima firmataria Giusi Savarino, hanno presentato un ddl per semplificare il sistema di valorizzazione del patrimonio culturale siciliano. “Ho presentato, insieme al mio gruppo parlamentare, un ddl con cui disciplinare e semplificare il sistema di tutela e gestione dei nostri beni culturali – dice Savarino – Lo avevamo detto già nelle dichiarazioni programmatiche di Fratelli d’Italia, e in qualità di componente della commissione cultura in Ars ho ritenuto utile tentare di ridisegnare in maniera più snella e dinamica l’assetto del nostro patrimonio museale e archeologico nella direzione di una più proficua fruizione e promozione turistica. Ritengo importante adeguare il sistema organizzativo e gestionale all’emergere di nuove potenzialità, aprendo la governance anche a manager esterni esperti in promozione turistica e comunicazione e guardando a grandi eventi culturali, a più capillari campagne comunicative, a nuovi obiettivi e strategie per attrarre visitatori, nonché all’esigenza di garantire quella adeguata autonomia organizzativa a parchi archeologici e alle reti museali volta a rendere più efficiente il sistema di pianificazione delle loro attività e attivare al contempo un volano economico per i territori”.