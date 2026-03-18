Benzina e fiamme in piazza Magione: incendiata una palma

Rischia di essere il preludio di una serata di follia

PALERMO – Hanno cosparso di benzina una palma e hanno appiccato le fiamme. È successo in piazza Magione, a Palermo. Ad agire un gruppo di ragazzini del rione Kalsa.

Aria irrespirabile

Rischia di essere il preludio di una serata di follia per le tradizionali e barbariche vampe di San Giuseppe. L’albero si trova a poche decine di metri dall’ingresso della scuola materna Ferrara. L’aria è diventata irrespirabile.

La palma data alle fiamme

Il gruppo ha agito sotto gli occhi di tutti

Il gruppo di ragazzini ha agito sotto gli occhi di tutti. Erano presenti genitori e figli del quartiere. Alcuni sono scappati portando via i bambini. I vigili del fuoco al momento non sono ancora intervenuti, mentre i poliziotti sono arrivati quando gli autori del gesto si erano già allontanati.