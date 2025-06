Non si avevano più sue notizie da mercoledì

BERGAMO – Aveva solo 14 anni la ragazza trovata morta ieri sera nell’area della ex Reggiani di Bergamo. Da mercoledì i familiari non avevano più sue tracce e avevano anche lanciato un appello sui social.

Originaria dell’Est Europa, pare frequentasse da qualche tempo l’area dismessa: che cosa sia accaduto stanno cercando di capirlo gli uomini della questura, coordinati dal pm Raffaella Latorraca. Le ipotesi sono il gesto estremo o una caduta accidentale, anche se la prima sembra al momento prevalere.

Nell’area sono presenti diversi capannoni e spesso i ragazzi ci salgono sopra per fare parkour. Nella notte gli inquirenti hanno svolto diversi controlli proprio sui tetti degli ex capannoni. La quattordicenne viveva poco fuori Bergamo con la nonna e uno zio, in Italia da tempo. sarà disposta l’autopsia.