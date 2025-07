Voli sospesi per due ore Orio al Serio

BERGAMO – Un uomo è morto risucchiato dal motore di un aereo in partenza a Bergamo. “Voli sospesi all’aeroporto di Orio al Serio – si legge in un comunicato della società di gestione dello scalo, Sacbo – a causa di un inconveniente verificatosi sulla via di rullaggio, le cui cause sono in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine”.

Sono in corso gli accertamenti della polizia per ricostruire l’accaduto e stabilirne le cause. Sul posto sono presenti anche i vigili del fuoco.

L’aereo coinvolto nell’incidente è un Airbus A319 della compagnia Volotea, in partenza da Orio e diretto nelle Asturie, in Spagna. Pare che il velivolo fosse appena partito dalla piazzola dove sono stati caricati i passeggeri, quando si è verificato l’incidente, sulle cui circostanze stanno cercando di far luce gli agenti della polizia. Il traffico aereo, sospeso per un paio d’ore, è ripreso da mezzogiorno.

Stando a quanto accertato finora, la vittima si sarebbe introdotta volontariamente nell’area operativa dello scalo con l’intento di togliersi la vita. L’uomo, che non era né un passeggero né un dipendente aeroportuale, avrebbe raggiunto la pista eludendo i controlli di sicurezza e dirigendosi di corsa verso il velivolo già in movimento. La polizia, che aveva notato i suoi movimenti, non è riuscita a fermarlo in tempo.