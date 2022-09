Berlusconi: “Salvini? È un’amico ma anche lui non ha mai lavorato”

Le parole del leader di Forza Italia

1' DI LETTURA

ROMA – “Sono abbastanza convinto che voglio più voti della Lega. Con la Lega noi andiamo d’accordissimo perchè io ho nutrito un’amicizia fruttuosa con Matteo Salvini che è una brava persona. Ha bisogno di essere un po’ inquadrato, anche lui non ha lavorato mai”: lo ha detto Silvio Berlusconi parlando con alcuni esponenti di Forza Italia al bar, dopo aver votato.

Poco prima il cavaliere aveva sostenuto con chi gli stava vicino in coda per votare nel seggio del centro di Milano dove ha votato: “Non c’è nessuno di questi leader che abbia mai lavorato, ma per chi votiamo? Rimango solo io che ho lavorato, il cretino sono io”.

Poi l’ex premier ha spiegato di avere fatto una caduta di recente. “Ho fatto un volo di 5 metri e potevo uccidermi”, ha detto.