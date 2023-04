Bernini: “Le nostre università in alto nelle classifiche internazionali”

Il ministro ha parlato ad un evento in vista delle amministrative di maggio

“Le università italiane sono sempre in alto nei ranking internazionali, considerando che il nostro modo di entrarci è diverso: ci sono università di eccellenza che chiedono agli studenti di pagare rette altissime. Noi invece abbiamo un modo di finanziare e di autofinanziarci diverso che impatta sulla nostra capacità di finanziare la ricerca”. Lo ha detto il ministro dell’Università e della Ricerca Annamaria Bernini, oggi a Pisa per un’iniziativa di Forza Italia in vista delle amministrative di maggio.

“Da comparatista – ha aggiunto – dico che è difficile paragonare ciò che non è paragonabile. Nei ranking siamo alti con le università di eccellenza, può succedere che per motivi legati ai progetti di ricerca noi si cambi posizionamento in alto o in basso, ma rimaniamo sempre il luogo a cui vogliono venire, e speriamo restare, i ricercatori e i dottori di ricerca da tutto il mondo per imparare il saper fare italiano. Questo non vale solo per università ed enti di ricerca, ma anche per le nostre accademie e conservatori che sono la terza anima del nostro ministero, probabilmente la più internazionalizzata”.