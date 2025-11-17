Biagio Antonacci annuncia il suo tour estivo, si esibirà in quattro arene

Previste 40 date

Dopo il successo del tour 2024 che ha visto il cantautore esibirsi in alcuni dei luoghi più belli del nostro paese, Biagio Antonacci è pronto per tornare live e regalare al suo pubblico un’altra esperienza indimenticabile con Unplugged 2026: 4 straordinarie arene per 40 concerti. Il tour vedrà Antonacci esibirsi in una inedita versione live accompagnato dai suoi musicisti e da un quartetto d’archi.

Il tour, prodotto e organizzato da Friends & Partners in collaborazione con Iris S.r.l., prenderà il via dal Teatro Greco di Tindari (Messina) dove Antonacci si esibirà il 3-4-5-7-8-10-11-13-17 e 18 luglio. Le dieci date di Biagio Antonacci faranno d’apertura al 70esimo Tindari Festival edizione 2026 diretto da Mario Incudine. Gli spettacoli a Tindari saranno realizzati da Puntoeacapo Srl.

Le 40 date indimenticabili per lui e per il pubblico presente, vedranno per la prima volta un artista (sia italiano che internazionale) esibirsi per così tanti concerti consecutivi in location così importanti dal punto di vista culturale, storico, artistico e architettonico, come il Teatro Greco di Tindari (ME), l’Anfiteatro Romano di Lucera (FG), l’Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera (BS) e il Teatro Grande di Pompei (NA).

Questi 40 concerti saranno gli unici appuntamenti live dell’estate di Biagio Antonacci.

Dopo Tindari, il tour si trasferirà all’Anfiteatro Romano di Lucera (Foggia) il 21-22-24-25-26-28-29-31 luglio e 1-2 agosto prima di fermarsi per una breve pausa estiva.

Dal 4 settembre Antonacci tornerà all’Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera (BS) dove il cantautore milanese aveva chiuso la sua tournee precedente con 10 date sold out. Antonacci replicherà la fortunata residency il 4-5-6-8 -9-11-12-13-15-16 settembre.

Gli ultimi appuntamenti in calendario segnano un altro ritorno per Antonacci che riprenderà la residenza a Pompei (dove era stato nel 2024) con 10 appuntamenti al Teatro Grande il 22-23-25-26-27-29-30 settembre e 2-3-4 ottobre.

“Condurrò la mia musica in luoghi intrisi di storia e arte dove sguardo e udito assaporano emozioni nuove. Sarà un concerto che lascerà fluire solo la musica, in questo mare di memorie e affetto. Quando ti fermi più giorni a cantare nella stessa città – aggiunge Antonacci – finisci per sentirti davvero più a casa. Si crea una piccola comunità intorno al concerto e questo permette di conoscere meglio la città, le sue abitudini, la cucina, l’ospitalità e la cultura del posto”.

Il tour Unplugged 2026 raccoglie e amplia il concept portato live da Antonacci nel 2024 (“portare la mia musica in luoghi diversi, luoghi che spesso vengono visitati solo in gita scolastica o da turista e regalare al pubblico ed anche a me un ‘esperienza diversa”). Esibirsi in luoghi così speciali consentirà al pubblico di Antonacci non solo di ascoltare la sua musica ma anche di cogliere l’occasione di godere delle meraviglie del nostro paese. Rimanere per 10 giorni nella stessa città permetterà ad Antonacci di sentirsi a casa, cambiare le scalette, proporre ogni sera qualcosa di diverso, senza l’ansia del tempo fugace che vuole gli artisti ogni giorno in una città diversa.