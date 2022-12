Biagio Conte: “Aiutateci a pagare le bollette di luce e gas”

L'appello del missionario: “Aiutateci, siamo in difficoltà“

PALERMO – “Aiutateci, siamo in difficoltà a pagare i servizi luce, acqua e gas”. E’ l’appello alla vigilia del Natale di Biagio Conte, fondatore della Missione Speranza e Carità, che ospita circa 600 poveri in dieci comunità in Sicilia. In un messaggio di auguri alla città fratel Biagio ricorda i “trent’anni di cammino e di operato”, durante i quali “non ho fatto mai il mio interesse, non ho mai tolto a nessuno, aiutando gli abbandonati della Stazione sotto i portici di Palermo e di altre città”. Un’azione a favore degli ultimi portata avanti senza chiedere mai “alcuna ricompensa”.