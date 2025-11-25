Biagio e Giuditta, il ricordo di Lagalla: non è stato solo un tragico incidente

Le parole del sindaco di Palermo

PALERMO – “Ricordare oggi Biagio Siciliano e Giuditta Milella significa avere il coraggio di guardare in faccia una verità: in quegli anni a Palermo si poteva morire di mafia anche senza che la mafia sparasse. Si poteva morire perché la città viveva in uno stato di pressione costante, perché chi difendeva la giustizia era costretto a muoversi protetto, ma mai davvero al sicuro, e perché ogni strada, ogni gesto quotidiano era deformato dalla violenza che soffocava la nostra comunità”. Lo ha dichiarato il sindaco di Palermo Roberto Lagalla in occasione del 40° anniversario dell’incidente di via Libertà in cui morirono i due studenti del Meli.

“La morte di questi due ragazzi non è stata soltanto un tragico incidente – ha continuato il sindaco -: è l’effetto collaterale, ingiusto e inaccettabile, di un sistema criminale che aveva piegato Palermo e condizionato perfino la sua normalità. Oggi, quarant’anni dopo, la nostra città ha il dovere di ricordare senza attenuanti e senza comodità. Ricordare per dire che quella stagione non tornerà più, che nessuna giovane vita deve pagare il prezzo della paura. E ricordare per rinnovare l’impegno a una Palermo vigile, responsabile e capace di difendere la propria libertà ogni giorno. A Biagio e Giuditta dobbiamo una memoria che non sia quieta, ma attiva, esigente e profondamente consapevole”.