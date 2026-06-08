Biancavilla, libri e pupi siciliani per avvicinare i giovani alla lettura

In biblioteca l'iniziativa "Che Storia". Protagonisti studenti, fumetti e tradizioni

BIANCAVILLA (CATANIA) – Libri, fumetti e pupi siciliani per avvicinare i più giovani alla lettura. Si è svolta nella Biblioteca comunale “Gerardo Sangiorgio” di Biancavilla l’iniziativa “Che Storia – Libri e fumetti per crescere”, promossa dall’amministrazione comunale e rivolta agli studenti delle scuole cittadine.

L’obiettivo è quello di far conoscere ai ragazzi il patrimonio della biblioteca e incentivare il prestito librario. Negli ultimi anni gli scaffali della struttura sono stati arricchiti con oltre 4 mila volumi, molti dei quali destinati ai più giovani, tra fumetti, graphic novel e narrativa per ragazzi.

Tra i protagonisti della giornata Edoardo, 11 anni, che negli ultimi mesi ha preso in prestito e letto una quarantina di libri, e Tommaso, 9 anni, giovane puparo che si è esibito davanti ai coetanei con alcuni personaggi dell’Opera dei Pupi provenienti dalla collezione della compagnia catanese Roccazzella-Amato.

“Vogliamo aprire le porte della cultura ai nostri ragazzi e farli innamorare delle storie”, ha detto il sindaco Antonio Bonanno, invitando studenti e famiglie a frequentare la biblioteca comunale e a riscoprire il piacere della lettura.

Al termine dell’iniziativa il sindaco ha ringraziato l’addetta alla biblioteca Tina Furnari, i volontari del Servizio civile, il professore Vincenzo Randazzo, l’editore Vittorio Fiorenza e la libraia Maria Andaloro per il contributo all’organizzazione dell’evento.