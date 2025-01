Biancavilla, violento scontro auto-Vespa: ferito un centauro

L'impatto contro il parabrezza della vettura

BIANCAVILLA (CATANIA) – Incidente stradale, nella serata di ieri, lungo viale Europa a Biancavilla. A scontrarsi un’auto ed una Vespa special guidata da un ragazzo. Ad avere la peggio quest’ultimo che a seguito dell’impatto, è sbalzato dal mezzo finendo sul parabrezza dell’auto per poi stramazzare a terra.

Il giovane avrebbe riportato diverse ferite ma, sembrerebbe, per fortuna non gravi. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 con il personale sanitario che ha provveduto a trasportare il ragazzo al Pronto Soccorso per gli accertamenti e le cure del caso. Ad occuparsi dei rilievi, gli agenti della Polizia Locale.