Bianco sull’hub mediterraneo: “Corretta la scelta su Catania”

CATANIA. “Sono sorpreso e meravigliato per la determinazione aggressiva con la quale il sindaco di Palermo si è scagliato contro la decisione da parte di Enac di scegliere l’aeroporto di Catania come hub del Mediterraneo”. Lo afferma in un nota Enzo Bianco, nella sua veste di consigliere comunale di Catania e di presidente dei LiberalPd. “Lo scalo etneo negli ultimi anni – dice Bianco – ha costantemente e considerevolmente incrementato il numero dei passeggeri, registrando un’affluenza notevolmente maggiore rispetto a quello di Palermo e di tutti gli aeroporti del Sud. Fontanarossa, unito a Comiso, copre l’intera area della Sicilia Orientale, ma molti passeggeri , anche delle province di Caltanissetta e di Agrigento, preferiscono Fontanarossa per la maggiore facilità di raggiungimento e per il gran numero di voli e connessioni”.



“Comprendo come il sindaco di Palermo – conclude Bianco – come ogni sindaco che fa il suo dovere, voglia difendere e valorizzare la propria città, e quindi anche il suo aeroporto. Sono convinto che tra due aeroporti si possa fare alleanza e lavorare insieme per una ulteriore crescita. Ma sono convinto che dati incontrovertibili confermano la correttezza della scelta di Enac. Noi la difenderemo”.