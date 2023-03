Biblioteca dell’Ars, insediata oggi la Commissione vigilanza

Tra i progetti quello di portare i libri in giro per la Sicilia

PALERMO – Un premio al giovane che scriverà il miglior testo di un disegno di legge e l’intento di portare i libri in giro per la Sicilia per stimolare il piacere della lettura anche nei posti più degradati delle città. C’è questo e tanto altro nei progetti della della Commissione vigilanza sulla biblioteca dell’Ars che si è insediata oggi a Palazzo dei Normanni.

Ne fanno parte le deputate Roberta Schillaci (presidente), Marianna Caronia e Valentina Chinnici. “Il ‘Progetto libri di Sicilia’ – dice Roberta Schillaci – si propone l’allestimento, in collaborazione con le associazioni culturali, di un’iniziativa finalizzata alla promozione della lettura portando i libri in posti inusuali e mettendoli a disposizione di un pubblico ampio e differenziato”.

Tra i progetti della commissione ci sono numerosi altri interventi ed iniziative sul campo della parità di genere, dell’antimafia, dell’anticorruzione, della dispersione scolastica, dei beni culturali e dell’innovazione tecnologica. Proposte pure attività laboratoriali di educazione alla lettura dei periodici in collaborazione con l’Ordine di giornalisti e di educazione alla redazione di disegni di legge, con l’istituzione del premio ‘il giovane legislatore’, come riconoscimento all’autore del testo meglio realizzato.