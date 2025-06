Bici giù dai Murazzi, il motorino rubato: assolto per ‘immaturità’

Il ragazzo era accusato di riciclaggio

TORINO – Assolto per immaturità. È terminato così oggi a Torino, davanti al tribunale per i minorenni, un processo a uno dei cinque ragazzini già condannati per la vicenda del lancio della bici dal bastione dei Murazzi che nel gennaio del 2023 ferì in maniera gravissima lo studente palermitano Mauro Glorioso.

In questo nuovo caso l'accusa era di riciclaggio: l'adolescente, che è stato difeso dall'avvocato Domenico Peila, sarebbe stato visto armeggiare vicino a un motorino che in seguito risultò rubato. L'episodio risaliva al 5 settembre 2022, quattro mesi prima del ferimento di Glorioso.