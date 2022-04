Biden: a Bucha crimini di guerra, replica russa: comincino dai loro delitti

Nuovo scontro fra le potenze mondiali

ROMA – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden torna a parlare della crisi ucraina e in particolare dei massacri di Bucha. “È un crimine di guerra” è stato il commento del presidente che ha annunciato il fatto che la sua amministrazione sta studiando nuove sanzioni contro Mosca. “Putin è brutale, quello che è successo a Bucha è orribile”, ha aggiunto. Per questo per il comandante in capo “dobbiamo continuare a fornire all’Ucraina le armi di cui ha bisogno”.

Dalla Russia arriva però la replica. Se gli americani vogliono investigare i crimini di guerra, “che comincino con i bombardamenti sulla Jugoslavia e l’occupazione dell’Iraq”. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, commentando la proposta del presidente Usa Joe Biden di creare un tribunale per crimini di guerra dei russi in Ucraina. “Non appena finiscono, possono passare ai bombardamenti nucleari sul Giappone”, ha aggiunto Zakharova, citata da Interfax.