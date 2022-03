Biden attacca Putin: “Sei un macellaio”

Il Cremlino risponde: "Più difficile ricucire i rapporti"

Valdimir Putin è “un macellaio”. Così il presidente americano Joe Biden durante l’incontro con i rifugiati ucraini a Varsavia, in Polonia.

Il presidente degli Stati Uniti dopo aver visto il premier polacco e i ministri ucraini degli Esteri e della Difesa Biden ha incontrato i rifugiati ucraini a Varsavia. Le immagini mostrano il presidente americano al PGE Narodowy Stadium parlare e abbracciare un donna, e farsi dei selfie con dei bambini in braccio. “I bambini mi hanno detto di pregare per i loro papà, per i loro nonni tornati a combattere”, riferisce Joe Biden.

“Siete coraggiosi”, dice il presidente americano ai rifugiati. “Ho visitato i rifugiati ucraini. Non c’è bisogno di parlare la stessa lingua per capire la girandola di emozioni nei loro occhi. Voglio ringraziare il mio amico, lo chef Jose Andres e la sua squadra, e voglio ringraziare la gente di Varsavia per aver aperto il loro cuore per aiutare”, ha twittato il presidente Usa.

“Prepariamoci ad una lunga battaglia per la libertà”, ha detto ancora Biden parlando a Varsavia. “L’Ucraina è in prima linea nella battaglia per la libertà. Siamo con il popolo ucraino”, ha aggiunto il presidente Usa al Castello Reale. La Russia sta “strangolando la democrazia” e vuole farlo “non solo in casa sua”. Vladimir Putin ha “l’audacia” di dire che “ha ragione” ma “non ci sono giustificazioni per l’invasione dell’Ucraina”, ha aggiunto Biden, sottolineando che le azioni della Russia minacciano di portare “decenni di guerra”. La “colpa è solo di Vladimir Putin, non deve neanche pensare a toccare un centimetro del territorio della Nato. Abbiamo un obbligo sacro” nell’articolo 5 del trattato dell’Alleanza. Il presidente Usa Joe Biden si è poi rivolto alla popolazione russa nel suo discorso a Varsavia con queste parole: “Voi non siete il nostro nemico. Questo uomo non può restare al potere”, ha detto ancora Biden riferendosi a Vladimir Putin chiamato un “dittatore che cerca di ricostruire un impero”.

Non tarda la risposta del Cremlino: “I nuovi insulti di Biden a Putin restringono ulteriormente la finestra di opportunità per ricucire i rapporti tra Russia e Stati Uniti. È strano sentire accuse contro Putin da Biden, che ha invitato a bombardare la Jugoslavia e uccidere le persone”, ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dalla Tass. “Non è qualcosa che decide Biden. È solo una scelta dei cittadini della Federazione Russa”, ha affermato – secondo quanto riporta Cnn – il portavoce del Cremlino commentando le parole di Joe Biden, secondo il quale Vladimir Putin non può restare al potere. E rispetto a questa affermazione la Casa Bianca ha precisato che Biden “non stava parlando di un cambio di regime in Russia”.