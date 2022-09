Biden attacca Trump “È pazzo” e i tycoon risponde

In un post sul suo social media Truth l'ex presidente ha spiegato cosa vuol dire Maga

ROMA – “Maga vuol dire solo rendere grande l’America, lui non lo fa” Donald Trump spiegando l’acronimo ‘Make America Great Again’ risponde all’attacco di ieri sera del presidente americano Biden che aveva detto del suo predecessore ‘È una minaccia per l’America’ dandogli del ‘pazzo’ o del ‘malato di demenza senile’.

In un post sul suo social media Truth, l’ex presidente ha scritto che ‘qualcuno dovrebbe spiegare a Joe Biden, lentamente ma appassionatamente, che ‘maga’ significa, con la forza che possono ottenere le semplici parole, rendere di nuovo grande l’America! Se non vuole farlo attraverso parole, azione e pensiero – e non lo sta facendo – non dovrebbe rappresentare gli Stati Uniti d’America’.