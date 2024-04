Biden striglia Netanyahu, Israele riapre il valico di Erez per gli aiuti umanitari

Lunga e tesa telefonata tra il presidente Usa e il premier israeliano

TEL AVIV – Israele è in stato di massima allerta per il timore di rappresaglie iraniane dopo l’uccisione del comandante dei pasdaran Mohamad Reza Zahedi. Biden ha strigliato Benyamin Netanyahu in una lunga e “tesa” telefonata nella quale ha intimato al premier israeliano di cambiare immediatamente e radicalmente registro nella guerra a Gaza. La politica degli Stati Uniti sarà determinata dalla nostra valutazione dell’azione immediata di Israele”.

Intanto il gabinetto di guerra di Tel Aviv ha disposto la riapertura del valico di Erez e l’utilizzo del porto di Ashdod per aumentare l’assistenza umanitaria ai civili, ricevendo il plauso degli Usa che chiedono “interventi rapidi”.